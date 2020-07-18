Амстердам, , 08:45 — REGNUM Вопрос о том, почему летом 2014 года небо в зоне конфликта на востоке Украины, где был произошло крушение малазийского Boeing, не было закрыто Киевом, выясняют независимые эксперты. Об этом 17 июля сообщили в нидерландском МИД, передает РИА Новости.

«Будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов.

Также там уточнили, что данное расследование уже стартовало и оно проводится независимой коммерческой международной компанией — Фондом безопасности полетов — которая занимается исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.