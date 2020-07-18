Вашингтон, , 08:45 — REGNUM В США на 81-м году жизни скончался член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия, один из наиболее известных борцов за права чернокожих Джон Льюис. Об этом 17 июля сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.

«Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, который был совестью Конгресса», — говорится в заявлении спикера.

Льюис, который являлся одним из наиболее ярких критиков президента США Дональда Трампа, был в числе организаторов легендарного марша на Вашингтон, который в 1963 году провёл Мартин Лютер Кинг. С 1986 года он 17 раз подряд избирался в Конгресс по одному из округов города Атланта (штат Джорджия).

В декабре 2019 года у Льюиса был диагностирован рак поджелудочной железы на последней стадии.