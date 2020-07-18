Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Портреты экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего убрали из Гранд фойе Белого дома, поместив изображения в старую Семейную столовую, передает телеканал CNN.

На их место повесили портреты 25-го и 26-го американских президентов Уильяма Мак-Кинли-младшего и Теодора Рузвельта, которые руководили страной более века назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня газета The New York Times распространила информацию о том, что Джордж Буш — младший не станет голосовать на предстоящих президентских выборах за однопартийца и действующего главу государства Дональда Трампа.

Читайте также: Джордж Буш — младший не будет голосовать за Трампа — The New York Times