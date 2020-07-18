Пекин, , 06:51 — REGNUM США лишились рассудка, нравственности и доверия к себе, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонной беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон нарушает международное право и основные нормы международных отношений, перекладывают свои обязанности на других, а также используют пандемию в политических целях.

Кроме того, Ван И отметил, что США создают горячие точки, провоцируют противостояние в отношениях между странами и проводят политику запугивания и собственного доминирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля газета South China Morning Post распространила информацию о том, что власти Китая собираются ввести санкции против граждан и организаций США после того, как американское приняло решение о санкционных мерах против КНР из-за Гонконга.

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