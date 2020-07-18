Вашингтон, , 06:32 — REGNUM По меньшей мере четыре человека задержаны полицией после того, как они вылили синюю краску на надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter на Пятой Авеню в Нью-Йорке, 17 июля сообщает издание The New York Post со ссылкой на полицейский департамент мегаполиса.

В настоящее время нарушители помещены под стражу. Вскоре им будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, надпись желтыми буквами Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») на Пятой Авеню в Нью-Йорке напротив небоскреба Trump Tower появилась 9 июля. Ее вместе с несколькими активистами оставили мэр города Билл де Блазио и его супруга.

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