Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Бывший американский вице-президент Джо Байден сообщил о получении разведывательных данных о том, что Россия якобы продолжает попытки вмешательства в выборы президента США, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы знали об этом раньше, и я гарантирую вам, что я знаю об этом сейчас, потому что я снова получаю информацию. Русские до сих пор пытаются делегитимизировать наш избирательный процесс. Это факт», — заявил он.

Байден пообещал, что Россия «заплатит по-настоящему высокую цену» за попытки вмешаться в выборы, если его изберут президентом США.

Агентство отмечает, что не известно, на каком основании Байден начал получать брифинги от разведслужб. Это является нормальным для выдвинутых кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий США, однако Байдена официально пока не выдвинули. Его избирательный штаб отказался от комментариев по этому вопросу.