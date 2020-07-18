Вена, , 08:03 — REGNUM Функции генерального секретаря ОБСЕ с 19 июля временно будет исполнять замглавы секретариата ОБСЕ, представительница Финляндии Тууле Юрьёля. Об этом 18 июля сообщает председательство Албании в ОБСЕ.

Как следует из письма, в условиях отсутствия консенсуса государств ОБСЕ по вопросу продления на новый трёхлетний срок истекающих 18 июля полномочий генерального секретаря Томаса Гремингера и трёх руководителей исполнительных структур, председательствующая в настоящее время в организации Албания приняла меры для возможности продолжения работы ОБСЕ.

«В свете этого развития событий я хотел бы сообщить вам, что в качестве необходимой меры по исправлению положения действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Эди Рама в рамках его ответственности за исполнительные функции и координацию текущей деятельности ОБСЕ в порядке исключения уполномочил посла Туулу Юрьёля, директора центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителя руководителя секретариата ОБСЕ, исполнять основные функции генерального секретаря ОБСЕ с 19 июля 2020 года до назначения генерального секретаря ОБСЕ», — говорится в письме, подписанном председателем постоянного совета ОБСЕ, постоянным представителем Албании при ОБСЕ Игли Хасани.

Также временно руководить тремя исполнительными структурами ОБСЕ были уполномочены высокопоставленные чиновники этих структур — Катаржина Гардапхадзе, Кристоф Камп и Юрген Хайссель.

Напомним, после того как 10 июля представители стран ОБСЕ не смогли договориться о продлении на следующий трёхлетний срок полномочий четырёх глав исполнительных структур организации, председательствующая в ОБСЕ Албания инициировала запустила процедуру отбора на эти должности новых кандидатов.

Читайте также: ОБСЕ: выборы в Македонии прошли хорошо, а предвыборная кампания — плохо