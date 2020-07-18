Тегеран, , 08:48 — REGNUM Министр разведки Исламской Республики Иран (ИРИ) Махмуд Алави отправится в парламент страны, чтобы проинформировать законодателей о последних событиях, касающихся его министерства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 июля.

По сообщению председательствующего Совета парламента (меджлиса), Алави вместе со своими заместителями примет участие в заседании экономической комиссии 19 июля, чтобы подробно рассказать о последних событиях в своем министерстве и обсудить с законодателями актуальные экономические вопросы.

Участники заседания также обсудят пути организации «акций справедливости», а также будущую встречу с членами иранской палаты гильдий и предпринимательского Фонда Омид.

Программа «Акции справедливости» началась в 2005 году, когда парламент поручил предыдущему правительству приватизировать государственные компании и передать часть акций различным слоям населения с целью обеспечения справедливого распределения богатства.