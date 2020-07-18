Тегеран, , 09:03 — REGNUM 17 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал ООН вмешаться во внутренние дела Йемена с целью спасти мирный йеменский народ, а также предпринять шаги по восстановлению безопасности в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави решительно осудил авиаудары возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по церемонии в йеменской провинции Аль-Джауф, где были убиты и ранены более 25 ни в чем не повинных женщин и детей. Он также выразил сочувствие оставшимся в живых жертвам авиаудара, отметив: «К сожалению, военные преступления возглавляемой Саудовской Аравией коалиции продолжаются при полном молчании международного сообщества».

Высокопоставленный дипломат призвал международные и правозащитные органы не допустить продолжения преступлений саудовской авиации против Йемена. Мусави заявил, что страны, которые оказывают вооруженную поддержку агрессорам и помогают им убивать йеменских женщин и детей, должны предстать перед международным сообществом и угнетенным народом Йемена.

По его словам, подобные преступления совершаются каждый день, в то время как ООН под давлением США и через саудовские нефтедоллары исключила возглавляемую Саудовской Аравией коалицию из списка нарушителей прав детей.