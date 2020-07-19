Тегеран, , 07:39 — REGNUM 17 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран готов выступить посредником и урегулировать спор между Арменией и Азербайджанской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выражая сожаление по поводу конфликта, возникшего между двумя сторонами, он отметил, что регион не готов к разжиганию новых конфликтов, и любое разжигание войны будет пагубным для обеих сторон.

«Иран считает, что региональные проблемы, особенно спор между Арменией и Азербайджаном, должны решаться путем диалога, и мы готовы взять на себя посредническую роль в разрешении данного конфликта», — заявил Мусави.

Призывая обе стороны к дальнейшему самоограничению, он подчеркнул, что лучшим способом ослабления напряженности и мирного урегулирования споров являются усилия по сближению точек зрения, а также конструктивный диалог и переговоры.