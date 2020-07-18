Тегеран, , 09:13 — REGNUM 16 июля новый посол Ирана в Австрии Аббас Бакерпур Ардакани в своем послании упомянул о своих недавних продуктивных встречах с коллегами в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июля.

«Очень продуктивно и полезно: отдельные двусторонние встречи с венскими послами в России, Китае, Ираке, Индонезии, Омане, Катаре, Италии, Сирии, Австралии, Пакистане, Алжире, Афганистане, ЮАР, Таджикистане и других странах проходят в позитивном ключе», — написал Бакерпур Ардакани в своем твиттере.

Ранее Бакерпур Ардакани и заместитель министра экономики и цифровых технологий Австрии подчеркнули необходимость развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В ходе встречи стороны договорились в ближайшее время провести совместную комиссию двух государств.

Представители решили сформировать рабочие группы в рамках ключевого документа «Дорожная карта экономических отношений», который был подписан двумя странами в 2016 году с целью продолжения реализации договоренностей.