Тегеран, , 09:01 — REGNUM 16 июля постоянное представительство Китая в Вене упомянуло о 5-й годовщине подписания иранской ядерной сделки, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявив, что Китайская Народная Республика решительно поддерживает соглашение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июля.

«Отмечая 5-ю годовщину заключения # СВПД, Китай, независимо от того, как будет развиваться внутренняя ситуация, будет стоять на правой стороне истории и решительно поддерживать СВПД в согласованных усилиях с другими сторонами по продвижению политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы», — написала китайская дипломатическая миссия в своем Twitter-аккаунте.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин охарактеризовала Иран как дружественную страну, заявив, что Китай придает большое значение углублению отношений с Ираном.

Между тем верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и вопросам безопасности Джозеп Боррелл в своем выступлении подчеркнул тот факт, что иранская ядерная сделка находится под давлением, отметив, что международному сообществу необходимо срочно выступить единым фронтом, чтобы поддержать Совместный всеобъемлющий план действий.