Лос-Анджелес, США, , 05:14 — REGNUM Соединённые Штаты и международное сообщество должны вмешаться в конфликт на границе Армении и Азербайджана, написала 17 июля американская модель и телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян на своей странице в Instagram.

По её словам, вина за обострение ситуации в регионе лежит на Азербайджане, который нарушил призывы ООН к прекращению огня в условиях сложной эпидемиологической ситуации и напал на Армению.

«Гражданские объекты в Армении подверглись нападению, и теперь Азербайджан угрожает разбомбить атомную электростанцию», — написала телезвезда.

Кардашьян добавила, что вскоре Конгресс США планирует рассмотреть законопроект о запрете поставок оружия в Азербайджан, и призвала подписчиков обратиться к конгрессменам, чтобы те проголосовали за принятие закона.

Читайте также: Пашинян заявил о внешнем подстрекательстве к конфликту на границе Армении