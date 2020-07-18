Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Компания Google запретит рекламу ресурсов, распространяющих конспирологические теории о новом коронавирусе. Об этом 17 июля со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Bloomberg.

Политика по недопущению рекламы сайтов, продвигающих псевдомедицинские теории, которые могут нанести людям вред, проводится в компании уже достаточно давно. По информации источника, только за время пандемии эксперты Google выявили и заблокировали более 200 млн подобных рекламных объявлений.

Тем не менее, руководство Google сочло принимаемые меры недостаточными и решило принять дополнительные. Серьёзным мотивом для этого послужил прогноз возможных убытков компании от рекламы ресурсов с неподтверждённой информацией о коронавирусе, которые к концу 2020 года могут составить около $19 млн.

В соответствии с принятым решением, с августа ресурсам, продвигающим связанные с COVID-19 конспирологические теории, будет уделяться повышенное внимание. В качестве таковой упоминается мнение, что основатель Microsoft Билл Гейтс якобы под видом вакцины от коронавируса планирует вживлять людям микрочипы.

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