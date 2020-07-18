Москва, , 04:27 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 17 июля провёл телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, министром обороны Израиля Беньямином Ганцем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Стороны обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении военного ведомства.

Министры подтвердили «обоюдный настрой» на дальнейшее развитие сотрудничества России и Израиля в военной сфере.

Отмечается, что в ходе беседы Шойгу пригласил израильского коллегу посетить Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Также было передано приглашение командам Армии обороны Израиля, с учётом уже имеющегося у них подобного опыта, принять участие в Армейский международных играх — 2020.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже 16 июля прошли российско-французские переговоры по стратегической стабильности в формате «2+2», в которых приняли участия заместители министров иностранных дел и обороны России и Франции.

С российской стороны в них приняли участие заместители главы МИД РФ Александр Грушко и Сергей Рябков, а также заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

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