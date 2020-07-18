Ереван, , 03:45 — REGNUM Конфликт на границе Армении и Азербайджана подстрекается третьей стороной, заявил 17 июля премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Пока что причины неизвестны, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать позиции Армении», — цитирует «Sputnik Армения» Пашиняна.

По его словам, кто и зачем подталкивает стороны к эскалации ещё предстоит понять.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что власти Азербайджана готовили общественное мнение к возможному военному конфликту с Арменией.

С 12 июля боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются в Товузском и Тавушском районах. Обе стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

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