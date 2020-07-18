Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Сведения в досье на президента США Дональда Трампа, подготовленном бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, оказались скомпрометированы после публикации двух засекреченных ранее документов, сообщили 17 июля в пресс-службе юридического комитета Сената Конгресса США.

В первом документе речь идёт о кратком изложении беседы сотрудников ФБР с основным осведомителем, на информации которого строилось досье Стила. Он заявил сотрудникам спецслужб, что сведения Стила являются «неподтвержденными и ненадежными».

Второй документ содержит комментарии бывшего сотрудника ФБР Питера Стржока к публикациям в прессе о том, что советники Трампа устанавливали контакты с представителями спецслужб России во время выборов в 2016 году. В комментариях он отрицает существование «прямых доказательств», которые содержатся в досье Стила.

«Я очень доволен тем, что в ходе проведения расследования в юридическом комитете Сената удалось добиться рассекречивания этих важных документов», — прокомментировал процесс председатель комитета Линдси Грэм.

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