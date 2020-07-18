Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на две последние книги о нём, написанные бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и племянницей Мэри Трамп, заявив при этом, что он является «абсолютным членом Клуба книги месяца». Об этом 17 июля он написал на своей странице в Twitter.

«Во-первых, у меня есть дурачок Джон Болтон, бряцающий оружием, нарушающий закон (он опубликовал огромное количество секретной информации) и соглашение о неразглашении, чтобы заработать хоть какой-то авторитет и заработать несколько долларов, которые в конечном итоге все достанутся правительству», — написал Трамп.

«Затем Мэри Трамп, редко встречаемая племянница, которая мало чего знает обо мне, говорит ложь о моих замечательных родителях (которые её не выносили!) и обо мне и также нарушает соглашение о неразглашении», — продолжил президент.

По его словам, племянница еще и нарушила закон, передав налоговые декларации. И вообще она «в беспорядке».

«Обо мне написано много книг, некоторые хорошие, некоторые плохие. И к счастью, и к сожалению, это ещё не все», — считает Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, книга племянницы американского президента Мэри Трамп в первый день продаж была распродана тиражом в 950 тысяч экземпляров. Издательство Simon and Schuster отмечает, что книга племянницы Дональда Трампа побила рекорд по продажам другой скандальной книги — мемуаров экс-советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. За первую неделю тогда было продано около 780 тысяч копий мемуаров.

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