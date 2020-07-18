Брюссель, , 01:56 — REGNUM По итогам первого дня саммита лидеров стран — членов ЕС в Брюсселе договорённости по вопросам формирования фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса и семилетнего бюджетного плана на 2021−2027 годы достигнуть не удалось. Совет ЕС объявил о возобновлении встречи 18 июля.

«Заседание Евросовета закончилось. Встреча возобновится завтра в 11:00», — говорится в сообщении для журналистов.

По данным осведомленных источников, переговорщикам пока не удалось прийти к компромиссу. Против решения о создании «Фонда восстановления» выступает прежде всего премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, 17−18 июля 2020 года лидеры стран Европейского Союза в третий раз пробуют договориться о создании общих фондов поддержки экономик, пострадавших от пандемии. В мае и июне решение не было принято из-за позиции лидеров нескольких стран (прежде всего Нидерландов и Австрии), которые заявили о нежелании брать на себя «чужие долги».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил 17 июля, что на саммите лидеров стран — членов ЕС в Брюсселе «решается вопрос о будущем Италии и всего Евросоюза».

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