Багдад, , 01:31 — REGNUM Командующий 59-й бригадой армии Ирака погиб во время нападения террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба иракских вооруженных сил.

«Террористы атаковали военный транспорт в районе Тармийя, в результате которой погиб командующий 59-й бригадой», — говорится в сообщении.

Пресс-служба иракского министерства обороны подтвердила гибель командующего Али Хамида Гайдана. В ведомстве подчеркнули, что террористов ждет жестокое возмездие.

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