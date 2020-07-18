Москва, , 01:09 — REGNUM Расширение программы «Дальневосточный гектар» на арктические регионы России упростит процедуру получения там земли, заявил 17 июля заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В Арктике у нас нет цели, чтобы с помощью этого механизма заселять арктические территории, потому что прошли давно те времена, когда люди за землей куда-то ехали. И отток это не остановит», — сказал он.

По его словам, программа «дальневосточный гектар» реализуется для того, чтобы вовлечь неиспользуемые земли в оборот, и её расширение соответствует этой цели. Стимулировать людей оформлять «арктический гектар», объяснил Крутиков, будет возможность получения земли через сайт.

Ранее Минвостокразвития РФ сообщали, что механизм упрощённого получения гражданами земельных участков предложен в новом законопроекте, разработанном ведомством в соответствии с поручением вице-премьера РФ Юрия Трутнева.

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