Минск, , 00:43 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин предложил создать в рамках Евразийского экономического союза единую систему трудовой миграции. Об этом Мишустин заявил 17 июля на заседании межправсовета Евразийского экономического совета ЕАЭС в Минске.

Мишустин отметил, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже идет работа над инициативой России по созданию «унифицированной системы поиска «Работа без границ».

Также глава правительства России заявил, что считает крайне важным создать в рамках ЕАЭС специальную информационную систему, которая поможет улучшить процессы в трудовой миграции.

«Считаем важным также создать специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции», — сказал Мишустин.

К этому процессу вполне можно привлечь Евразийский банк развития (ЕАБР) считает Мишустин.

В целом, Мишустин считает, что в ЕАЭС уже заложены достаточные основания для совместной работы в рамках проекта по трудовой миграции. Кроме того, в рамках нынешнего заседания межправительственного совета организации также будет обсуждаться вопросу цифровой системы трудовой миграции в рамках ЕАЭС.