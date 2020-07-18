Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Уровень иностранного вмешательства в американские выборы в 2020 году существенно снизился по сравнению с тем, о котором заявляли американские власти в 2016 году, сообщил 17 июля директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс.

«По сравнению с тем, как обстояли дела в 2016 году, мы не видим такого уровня скоординированной, настойчивой кибер-деятельности со стороны противников», — сказал на мероприятии Института имени Брукингса.

Кребс добавил, что сегодня власти США лучше подготовлены для отражения подобных атак.

Напомним, в 2016 году на Россию обрушился шквал критики за то, что она якобы пыталась повлиять на выборы в США. В Москве эти заявления отвергли. Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

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