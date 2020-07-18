Москва, , 11:13 — REGNUM Начался прием заявок регионов на персональные цифровые сертификаты

Glenn Carstens-Peters

Регионы смогут принять участие в государственной системе персональных цифровых сертификатов. О начале приёма заявок на участие объявил Университет 2035.

Подать заявку на участие в системе может любой из 85 регионов России. Для этого необходимо создать проект, который должен отвечать ряду требований. Например, проект должен предусматривать вовлечение в процесс образовательных организаций, работодателей и операторов рынка труда. Отбирать регион для участия в системе будет рабочая группа «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Бурное развитие цифровых технологий и поддержка IT-компаний на уровне государства требует постоянного повышения квалификации людей, тем более в условиях пандемии коронавируса, которая вызвала кризис на рынке труда.

Благодаря персональному цифровому сертификату граждане РФ в возрасте от 18 до 65 лет смогут получить бесплатное дополнительное образование в IT-сфере, а также повысить свою квалификацию за 72 академических часа по одному из 22 направлений, включая такие востребованные, как программирование и создание IT-продуктов, ИИ, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, IoT. Набор на обучение начнётся в октябре и будет ограничен 33 тысячами сертификатов в год. Стоимость обучения будет возмещаться из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», являющегося частью национальной программы «Цифровая экономика». Согласно показателям проекта, до 2024 года бесплатное IT-образование получат 1 млн россиян.

В 2019 году закончился пилотный проект, в ходе которого аналогичные сертификаты получили более 5000 человек. В проекте участвовали такие регионы Российской Федерации, как Башкортостан, Татарстан, Якутия, Ростовская и Тульская области.

Университет 2035 является Центром компетенций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он позиционирует себя как площадка, дающая возможность человеку учиться и развиваться на каждом этапе жизни наилучшим для него образом. До 2025 года Университет ставит перед собой амбициозные цели:

управлять образовательными системами на основе данных;

запускать гибкие, практико-ориентированные образовательные форматы;

создавать и развивать способы передачи и восприятия знаний о технологиях «из первых рук», от технологических лидеров и экспертов российского и мирового уровней;

формировать сетевую образовательную среду, где границы между университетами, школой и бизнесом стерты, есть общая система обмена знаниям, которыми свободно пользуются и те, кто учит, и те, кто учится;

создавать и использовать цифровые инструменты, с помощью которых человек будет определять свои таланты и склонности, создавать актуальные образовательные цели и реализовывать пошаговый сценарий их достижения.

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