Брюссель, , 00:32 — REGNUM Евросоюз выступает против противоречащих бизнес-интересам европейских компаний односторонних санкций со стороны США в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом говорится в распространённом 17 июля заявлении главы европейской дипломатии.

«ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор ‑ и в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Евросоюз твёрдо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы, и считает, что экстерриториальные ограничения противоречат международному праву», — говорится в тексте заявления.

По словам Борреля, европейская политика должна определяться не третьими странами, а в самой Европе. Вместе с тем, в тех сферах, где «интересы внешней политики и политики безопасности» у Европейского Союза и США совпадают, «большую ценность представляет применение скоординированных и адресных санкций, которые вводятся всеми партнерами».

Европейский дипломат подчеркнул, что при расхождении политических интересов ЕС готов к диалогу, «однако переговоры не могут осуществляться под угрозой санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».

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