Ереван, , 00:13 — REGNUM Подразделения вооруженных сил Армении примут участие в учениях Южного военного округа России совместно с силами 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом 17 июля сообщил представитель ВС Армении Арцрун Ованнисян.

Он напомнил, что сейчас проходят масштабные военные учения Южного военного округа России. В этих учениях, в том числе, задействована 102-я российская военная база в Гюмри.

По словам Ованнисяна, вооруженные силы Армении также примут участие в данных учениях. Будет задействован как минимум один полк, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на армяно-азербайджанской границе произошли вооруженные столкновения армий двух стран. С обоих сторон есть потери.