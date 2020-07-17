Мехико, 17 июля 2020, 23:26 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил надежду, что экстрадиция и суд над бывшим главой Petroleos Mexicanos (Pemex) Эмилио Лозойей Остином поможет «положить конец» коррупции в стране, 17 июля сообщает агентство Associated Press.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 июля в Мексику из Испании был выслан экс-глава Pemex, обвиняемый во взяточничестве и отмывании денег. По прибытию 45-летний Эмилио Лозойя Остин был госпитализирован.
Читайте также: Экстрадированный в Мексику экс-глава Pemex госпитализирован