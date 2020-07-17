Мехико, , 23:26 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил надежду, что экстрадиция и суд над бывшим главой Petroleos Mexicanos (Pemex) Эмилио Лозойей Остином поможет «положить конец» коррупции в стране, 17 июля сообщает агентство Associated Press.

«Это действительно важно, чтобы мы могли покончить с коррупцией в стране, чтобы это не повторялось» , — заявил президент на пресс-конференции в Мехико.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 июля в Мексику из Испании был выслан экс-глава Pemex, обвиняемый во взяточничестве и отмывании денег. По прибытию 45-летний Эмилио Лозойя Остин был госпитализирован.

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