Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Пентагон опубликовал документ, строго определяющий перечень флагов, которые можно демонстрировать на объектах военного ведомства, и в котором не числится флаг конфедератов, сообщает 17 июля издание The Hill.

Флаг США Beverly

«Сегодня я опубликовал меморандум для вооруженных сил по поводу флагов на военных объектах. С помощью этих изменений мы будем улучшать моральный дух, повышать сплоченность и готовность военных к защите нашей великой нации», — заявил по этому поводу министр обороны США Марк Эспер.

Флага Конфедерации времен Гражданской войны в США нет в списке разрешенных, однако там есть флаги штатов и территорий США, федерального округа Колумбия, флаги видов вооруженных сил, гражданские флаги, а также флаги международных организаций, членом которых являются США.

«Флаги должны соответствовать военным нормам порядка и дисциплины, относиться ко всем нашим людям с достоинством и уважением и не являться символами, вызывающими раскол», — добавил он.

Новые правила распространяются на все территории Пентагона, включая офисные здания, корабли ВМФ, самолеты и учебные заведения.

В то же время не менее 10 военных объектов США названы в честь генералов армии Конфедерации времен Гражданской войны в США.

Запрет на использование в США символов Конфедерации начал обсуждаться на фоне расовых беспорядков из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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