Абуджа, , 23:19 — REGNUM Полтора десятка человек захвачены пиратами в Гвинейском заливе, сообщает 17 июля Dryad Global.

Захвачены находившиеся на шедшем под флагом Либерии танкере Curacao Trader моряки, среди которых могли быть, отмечает портал, граждане России и Украины.

Судно было захвачено неподалёку от нигерийского штата Байелса. Остановив танкер, пираты в количестве восьми человек поднялись на борт и захватили пленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у берегов соседнего с Нигерией Бенина три недели назад было захвачено рыболовецкое судно Panofi Frontier с десятками человек на борту.

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