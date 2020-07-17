Минск, , 22:37 — REGNUM Вопрос возобновления переговоров о предоставлении Молдавии кредита обсуждался между Москвой и Кишинёвом на уровне глав правительств, сообщили 17 июля в пресс-службе молдавского кабинета министров.

Переговоры состоялись 17 июля в Минске, куда главы правительств России и Молдавии Михаил Мишустин и Ион Кику прибыли для встречи ЕАЭС.

«В беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсуждалась возможность возобновления переговоров о подписании кредитного соглашения с РФ на сумму €200 млн», — сообщили в молдавском правительстве.

Напомним, получению у России кредита властям Молдавии помешала влиятельная прозападная оппозиция.

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