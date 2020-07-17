Москва, , 22:45 — REGNUM Заявления о том, что Россия пыталась украсть сведения о результатах разработки вакцины в Великобритании, США и Канаде, не имеют под собой никакого реального основания. Об этом заявил политолог Александр Малькевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, подобные заявления распространились в западных СМИ только для того, чтобы дать повод для введения новых санкцией против России.

«Этот информационный балаган вокруг нашей страны дальше будет только разрастаться. То есть они свою паранойю пытаются вложить в наши уста. Но проблема в том, что это все влечет за собой реальные санкции. И с этим нам придется жить», — сказал Малькевич.

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