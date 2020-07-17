Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Бывший вице-президент США, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что Соединенные Штаты еще не готовы к открытию школ. Об этом сказано в плане Байдена, обнародованном его предвыборным штабом сегодня, 17 июля.

Байден считает, что для открытия школ нужно, чтобы вспышка коронавируса была под контролем, тестирование повсеместно было расширено, а отслеживание контактов заболевших велось на постоянной основе. Пока этого в США добиться не удалось.

Также Байден считает, что надо разработать общие федеральные рекомендации по открытию школ, так как сейчас каждый штат и даже округ может иметь собственные правила на этот счет, а в условиях пандемии это слишком рискованно.

«Если я буду избран президентом, наши ученики и учителя получат все инструменты и ресурсы, которые им необходимы для успеха», — заявил Байден на этот счет.

Также он пообещал бороться с возникшим неравенством в образовании, когда дети из более богатых семей в США имеют больше электронных устройств и возможностей заниматься по интернету, чем дети бедных слоев населения и этнически-расовых меньшинств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса в США до сих пор не взята под контроль. За сутки в стране выявили рекордные 75 тысяч случаев COVID-19 — это треть всех новых выявленных случаев в мире за сутки.

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