Тбилиси, , 21:50 — REGNUM Обвинения в том, что гражданин Грузии, который был задержан за пересечение границы Южной Осетии, занимался там сбором летучих мышей для лаборатории имени Лугара, в Грузии назвали очередной «провокацией» и «пропагандой российской стороны».

Родственники и односельчане задержанного и «признавшегося» в содеянном в видеозаписи КГБ Южной Осетии Хвичи Мгебришвили категорически отрицают его подобные действия и заявляют, что эти обвинения вызывают у них, по меньшей мере, «улыбку».

Провокационными назвали эти видеокадры и руководители Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе и Паата Имнадзе. Они подтвердили, что занимаются исследованием, в том числе, летучих мышей, но «отлавливают их на контролируемой правительством Грузии территории, а затем возвращают обратно в природную среду». Информации о том, что за одну отловленную в Южной Осетии летучую мышь они платят некоторым гражданам по 5 тысяч долларов, заместитель директора центра Паата Имнадзе категорически опровергает и заявляет, что такие утверждения «просто смешны».

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии сегодня побывала посол США в Грузии Келли Дегнан, которая еще раз подчеркнула особую роль этого центра в успешной борьбе с пандемией, а обвинения со стороны России и Южной Осетии расценила как «абсурдные» и отметила, что подобные заявления со стороны Москвы для нее не новость.