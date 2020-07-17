17 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Накал социального недовольства в Сербии является ограничивающим фактором для президента Вучича когда речь идет о принятии решений вокруг Косово и Метохии. С формальной точки зрения он всесилен, и на это, по всей вероятности, будет давить Евросоюз, требуя от него завершения процесса уступок по Косово, фактической капитуляции и признания Сербией независимости южного края. Но насколько монополия политической системы опирается на общественную поддержку – большой вопрос.

Татьяна Стоянович, , 21:54 — REGNUM Переговоры сербских властей и косовских сепаратистов о «полной нормализации отношений», прерванные в ноябре 2018 года из-за введения Приштиной стопроцентных торговых пошлин на товары из Сербии, на днях были возобновлены — в Брюсселе встретились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти. По словам представителя ЕС по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля, Евросоюз ожидает от обеих сторон «конструктивного подхода». Брюссельская администрация не скрывает намерения довести процесс косовского урегулирования до конца, вернее, до подписания «юридически обязывающего соглашения» между Белградом и Приштиной, которое, по заявлениям лидеров ведущих европейских стран, должно содержать признание независимости Косово со стороны Сербии.

Александр Вучич Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Более подробно о перспективе урегулирования косовского вопроса при посредничестве Евросоюза ИА REGNUM рассказывает историк, сотрудник института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

ИА REGNUM Переговоры между Белградом и Приштиной в Брюсселе возобновились 16 июля. Примечательно, что на первый план вышел вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Как Вы видите динамику и основные моменты этих возобновленных переговорах?

Надо начать с того, что, очевидно, поменялся главный организатор этих переговоров, и это теперь США, а не Евросоюз. Поменялись и посредники в переговорах от имени ЕС — это теперь Жозеп Боррель и Мирослав Лайчак. Но при этом не поменялась суть переговоров, а это достижение сторонами юридически обязывающего соглашения. По крайней мере, мы это видим в заявлениях чиновников Евросоюза. Об этом говорит и спецпредставитель Приштины Авдулла Хоти, который к тому же сказал, что теперь, когда процесс возобновлен, он займет от нескольких недель до нескольких месяцев. Тем временем с сербской стороны мы слышим заявления о необходимости формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Это пожелания Белграда, но насколько они будут учтены организаторами этих переговоров — большой вопрос.

16 июля 2020 года в Брюсселе встретились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти. По словам представителя ЕС по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля, Евросоюз ожидает от обеих сторон «конструктивного подхода» Predsednik.rs

ИА REGNUM Приштина взяла на себя обязательство сформировать Сообщество сербских муниципалитетов еще с подписанием Брюссельских соглашений в 2013 году, но до сих пор этого не сделала. Тем временем президент Сербии постоянно подчеркивает необходимость компромиссного решения по Косово и Метохии. Может ли, на Ваш взгляд, Приштина теперь пойти на формирование Сообщества сербских муниципалитетов под видом компромисса?

Этого нельзя полностью исключить, но в общественном пространстве, кроме Сообщества сербских муниципалитетов, фигурирует еще несколько вариантов таких «утешительных уступок» Белграду. Возможен также и вариант территориального обмена и передачи небольшой части северного Косово Сербии, но против этого выступают влиятельные государства Евросоюза, в частности Германия. Известно, что США со своей стороны обещали огромные инвестиции как в Сербию, так и в Косово. Это тоже может фигурировать в качестве утешительного приза, если стороны согласятся на какие-то болезненные для себя решения.

Вариантов много, но вопрос в том, согласятся ли на это Брюссель и Приштина, которая постоянно пытается блокировать создание Сообщества сербских муниципалитетов на протяжении последних семи лет. Несмотря на то, что Приштина подписала в 2013 году Брюссельское соглашение, смирившись, как казалось, с созданием этого объединения, впоследствии она заблокировала даже эту косметическую уступку. При этом косовские сепаратисты на основании этого же Брюссельского соглашения от Белграда получили всё, что им было нужно.

Переговоры между Белградом и Приштиной в Брюсселе. 16 июля 2020 года Predsednik.rs

ИА REGNUM Насколько Сообщество сербских муниципалитетов можно считать реальной уступкой, и сможет ли оно обеспечить автономию проживающим в Косово и Метохии сербам?

На основании Брюссельского соглашения нереально ожидать создания какой-то реально автономной сербской структуры на территории южного сербского края. Этот документ не предусматривал никакой функции исполнительной власти для Сообщества сербских муниципалитетов. Конечно, устав этого образования может быть пересмотрен, но пока мы видим, что Приштина не горит желанием этого делать. В любом случае среди албанских политиков существует консенсус по поводу того, чтобы не допустить, как они говорят, «новой Республики Сербской» на территории Косово — вернее, реальной автономии с реальными политическими правами, обладающей существенными прерогативами в области внутренней политики, экономики, самоуправления… Не надо питать больших надежд и иллюзий. Видно, что до сих пор все формы политического представительства сербов в органах сепаратистского Косово базируются на плане Марти Ахтисаари 2007 года — это квоты в центральных органах власти, квоты на места в парламенте.

Брюссель, 16 июля 2020 года Predsednik.rs

ИА REGNUM После недавних парламентских выборов в Сербии сложилась такая ситуация, что президент Вучич, вернее, его Сербская прогрессивная партия получила полный контроль над парламентом. Насколько этот факт увеличивает шансы сербского лидера довести процесс косовского урегулирования до конца? Получается, что любое подписанное президентом соглашение парламент одобрит…

Справедливости ради стоит отметить, что такое положение дел существует в Сербии не с 2020 года, а уже достаточно давно. Как мы знаем, и Брюссельское соглашение 2013 года не обсуждалось в сербском парламенте. Монополия на власть Сербской прогрессивной партии действует на протяжении ряда лет, и по результатам последних выборов можно говорить лишь о закреплении и некотором расширении этой монополии. По факту ничего не изменилось — как Александр Вучич мог провести любое соглашение через парламент прошлого созыва, так он может сделать это и сейчас.

Единственное, сейчас у партии Вучича в парламенте нового созыва есть конституционное большинство. Раньше оно было с партнерами, а теперь только у его партии. Лично я считаю, что и коалиционные партнеры проголосовали бы так как надо, но технически у него есть теперь возможность принять решение по поводу Косово и Метохии единолично и провести это решение через парламент также единолично.

Но совсем недавно, буквально через две недели после парламентских выборов, когда президент принял решение о повторном вводе карантина в столице, это вызвало бурно общественное недовольство и активные протесты на улицах. Несмотря на только что объявленную убедительную победу на выборах, президенту пришлось отступить под давлением общественного недовольства. Тут явно просматривается некоторая проблема в связи с легитимностью выборов — они проходили в условиях бойкота и во время борьбы с эпидемией коронавируса. Существующий накал социального недовольства в стране, на мой взгляд, является ограничивающим фактором для президента Вучича, когда речь идет о принятии решений вокруг Косово и Метохии. С формальной точки зрения он всесилен, и на это, по всей вероятности, будет давить Евросоюз, требуя от него завершения процесса уступок по Косово, фактической капитуляции и признания Сербией независимости южного края. Но насколько монополия политической системы опирается на общественную поддержку — большой вопрос.

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. 17 июля 2020 года Kremlin.ru

ИА REGNUM Недавно президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности страны в режиме онлайн. По имеющейся информации, на заседании речь шла в том числе о косовском урегулировании, и в очередной раз было подтверждено, что эту проблему можно решать только в рамках Резолюции 1244 СБ ООН. Как Вы расцениваете это заявление?

На мой взгляд, это подтверждение традиционной позиции России по косовскому вопросу, которая не менялась уже лет 15 и которая базируется на поддержке территориальной целостности Сербии. Во-вторых, это важный сигнал перед возобновлением переговоров в Брюсселе. Почему? Потому что Резолюция 1244 в нынешнем переговорном формате старательно обходится всеми сторонами. Это очередное подтверждение того, что Россия всё-таки стремится не просто участвовать в регулировании, но и не дает выдавить себя из этого процесса, к чему стремится Евросоюз, пытаясь монополизировать переговоры.