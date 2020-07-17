Москва, , 21:21 — REGNUM Уровень отношений России и Индонезии составляет основу для вывода взаимодействия на уровень стратегического партнерства, заявила российский посол в Индонезии Людмила Воробьёва в интервью МИА «Россия Сегодня», сообщили 17 июля в МИД РФ.

Воробьёва «К сожалению, пандемия COVID-19 несколько отсрочила планы подписания президентами России и Индонезии соответствующей декларации, однако не сомневаюсь, что данное событие произойдет, как только для этого появится возможность».

По словам российского дипломата, у России и Джакарты накоплен хороший потенциал двусторонних отношений, которые носят «доверительный характер». Она указала на «близость взглядов на происходящие в мире процессы» у двух стран.

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Напомним, в 2020 году исполняется 70 лет со дня установления дипотношений между Москвой и Джакартой. Лидеры России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо не раз проводили личные встречи, в частности, в Сочи в 2016 г.

Кроме того, президенты двух стран встречались в Сингапуре в 2018 году. А в нынешнем апреле они провели телефонные переговоры по ситуации с COVID-19.

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