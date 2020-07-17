Лондон, , 21:04 — REGNUM Скотланд-Ярд отстранил от работы полицейского, который наступил коленом на шею негру, отстранили от службы, 17 июля передает BBC.

В полиции Лондона выразили обеспокоенность в связи с инцидентом, попавшим на видео, и пообещали разобраться с жесткими методами задержания, которые «преподаются на полицейских курсах».

Известно, что арестованный негр, на шею которого наступил полицейский, жив. Он подозревается в незаконном обороте и хранении оружия и находится под стражей.

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