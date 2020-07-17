Оренбург, , 20:35 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер дал муниципалитетам десять дней на то, чтобы ликвидировать стихийные рынки. Требование содержится в указе «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Денис Паслер Kremlin.ru

Согласно внесенной 17 июля в документ коррективе, в муниципальных образованиях должны до 28 июля провести работу по ликвидации мест несанкционированной торговли и предоставления услуг. Отчет о результатах необходимо предоставить областной оперштаб.

Напомним, в Оренбуржье по 2 августа продлили коронавирусный режим. Отдельный блок в губернаторском указе посвящен работе рынков.

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