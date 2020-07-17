Тбилиси, , 20:25 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что неправильное донесение до грузинского общества комментариев партнеров и реакций партнерских стран вредит гармоничным отношениям между Грузией и западными партнерами и льет воду на мельницу желающих ослабления этого партнерства. Об этом Саломе Зурабишвили заявила на дискуссии, посвященной опыту Грузии в борьбе с пандемией, которая была устроена аналитической организацией «Джеокейс».

Президент обратилась к участвующим в дискуссии иностранным дипломатам и призвала их обращать особое внимание на то, в каких интерпретациях предоставляется грузинским зрителям и слушателям тот или иной комментарий того или иного западного политика.

«Обратите внимание на то, как подаются грузинскому обществу ваши комментарии и реакции ваших стран. Мы понимаем, что в некоторых случаях это вызвано проблемами, связанными с языком и переводом», — заявила Зурабишвили.

В качестве примера она привела последнее событие — обсуждение изменений в законопроект о финансировании государственных и внешних операций на 2021 год в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. По оценке Саломе Зурабишвили, планируемые изменения и определенные оговорки были представлены грузинскому обществу как карательные санкции американских партнеров против правительства Грузии.

Еще один пример — попытки представить введенные Евросоюзом регуляции на путешествие в связи с коронавирусом как возможность отмены визового режима с ЕС.

«Такие новости я назвала бы искаженными новостями, которые имеют одну общую цель: генерировать у населения Грузии недоверие к основным партнерам, что служит целенаправленному ослаблению партнерства, препятствует евроатлантической интеграции и установлению мирных отношений в регионе», — подчеркнула президент Грузии.