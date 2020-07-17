Тбилиси, , 20:14 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили готова при первой же возможности нанести давно планировавшийся, но отложенный из-за коронавируса и других причин визит на Украину и попытаться возобновить традиционные дружеские отношения между двумя странами. Об этом Саломе Зурабишвили заявила на дискуссии, посвященной опыту Грузии в борьбе с пандемией, которая была устроена аналитической организацией «Джеокейс».

"Лично я готова при первой же возможности совершить отложенный большей частью из-за ковида, но, возможно, не только из-за него визит, и попытаться возобновить наши традиционные отношения и дружбу с Украиной», — заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, за множеством ложных новостей есть и реальные события, которые препятствуют нормальным отношениям между двумя странами. В то же время Грузию и Украину, по мнению Саломе Зурабишвили, объединяет очень многое, и прежде всего общее прошлое и избранный обеими странами путь европейской и евроатлантической интеграции.

«Любые попытки ослабления нашего партнерства, особенно в этот важный период, когда Евросоюз находится в процессе формирования своего будущего, планирует пересмотреть место и будущее членов Восточного партнерства, только ослабят Грузию и Украину и их влияние на этот процесс», — считает президент Грузии.

По ее оценке, провокационный тон в адрес правительства Грузии исходит от иностранного гражданина, стоящего на службе иностранного государства, что отрицательно влияет на двусторонние отношения. Саломе Зурабишвили имела ввиду экс-президента Грузии, лишенного грузинского гражданства, но вновь обретшего гражданство Украины, а затем и назначенного руководителем комитета по реформам при правительстве нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Саакашвили регулярно из Киева распространяет видеообращения к грузинским соратникам, в которых квалифицирует нынешнее правительство Грузии как нелегитимное и грозится сместить в ходе предстоящих нынешней осенью парламентских выборов.

Саломе Зурабишвили призывает страны ЕС оказать влияние на обе страны и способствовать установлению между Грузией и Украиной таких отношений, которые будут учитывать общие интересы обеих стран.