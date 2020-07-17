Минск, , 20:08 — REGNUM Новый состав Совета Безопасности Белоруссии сформирован согласно указу Александра Лукашенко № 271 от 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

Доклад Госсекретаря Совбеза, Министра обороны, начальника главного разведывательного управления — замначальника Генштаба Вооруженных Сил. 30 марта 2020 года President.gov.by

Совбез Белоруссии пополнили председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генштаба — первый замминистра обороны Александр Вольфович и председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус,

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Исключены из состава органа Станислав Зась (с 2020 года — генсек ОДКБ), а также недавно отправленные в отставку Сергей Румас (занимавший должность председателя правительства) и Леонид Анфимов (был главным госконтролёром).

«Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции — Премьер-министр и Государственный секретарь Совета Безопасности соответственно», — сказано в официальном сообщении.