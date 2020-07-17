Москва, , 20:04 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел по телефону переговоры с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом 17 июля сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что стороны рассмотрели ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке и севере Африки.

«Было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования», — сообщили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что разговор двух министров состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном в числе прочих тем обсудил ситуацию в Ливии.

В ходе разговора сторонами была дана высокая оценка сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие по данному вопросу и затронуты актуальные вопросы дальнейшего развития отношений России и ОАЭ.