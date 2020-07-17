Минск, , 19:54 — REGNUM В ходе нынешней президентской кампании Александр Лукашенко удержит власть. К такому выводу пришёл белорусский учёный, кандидат политических наук Всеволод Шимов в статье, опубликованной 17 июля порталом RuBaltic.Ru.

По оценкам эксперта, противостоящие Лукашенко альтернативные кандидаты в президенты «воспринимаются как «спойлеры» — политики, имеющие низкий уровень узнаваемости и авторитета, чье присутствие в бюллетенях призвано создавать видимость политического плюрализма». Сумевшая объединить вокруг себя других оппонентов бессменного правителя Светлана Тихановская, которую наравне с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало иногда объединяли в «большую тройку» альтернативных кандидатов — «наиболее слабая фигура: нехаризматичная, не имеющая определенной программы, буквально вытолкнутая в политику из-за того, что ее мужу было отказано в регистрации в качестве претендента в кандидаты в самом начале избирательной кампании».

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Эксперт отметил изначальные ожидания отказа Центризибркома от регистрации соперников Лукашенко, поэтому прозвучавшее 14 июля заявление Лидии Ермишиной не стало неожиданностью. Нынешний «стерильный» список кандидатов практически не оставляет сомнений в исходе голосования 9 августа», уверен Шимов.

По его мнению, все страны бывшего СССР, вступившие на «демократический путь развития», оказались в неоколониальной зависимости от внешних центров управления. Постсоветские республики оказались наводнены прозападными НГО, фондами, партиями, опирающимися на развитую систему поддержки и финансирования извне.

«Бороться с этой сетью влияния в рамках самих демократических процедур и институтов нет практически никакой возможности», — считает эксперт,

Он пояснил: «Само понятие демократизации и политического плюрализма в такой системе обычно понимается как угроза майдана и попадания под внешнее управление».

Поэтому тяготеющие к самостоятельности постсоветские образования «вынуждены идти по пути закручивания гаек и авторитаризма». Белоруссия — не исключение, являя «типичный пример постсоветской персоналистской авторитарной системы».

В ходе нынешней президентской кампании Лукашенко продемонстрировал контроль над ситуацией. Шимов прогнозирует временную заморозку политической «оттепели» в республике и считает, что «ожидать новых «заморозков» в отношениях Белоруссии с Западом, как это было после выборов 2010 года, вряд ли стоит».

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«Таким образом, майдан, об угрозе которого в последнее время не раз говорил Лукашенко, Белоруссии в ближайшее время не грозит, — сделал вывод Шимов. — Ведь для него необходимо не только накопившееся в обществе недовольство, но также слабость и разобщенность власти в сочетании с сильной и координируемой сетью прозападных институтов, пользующихся внешней поддержкой».

Эксперт обратил внимание: «Россия, со своей стороны, демонстрирует полную отстраненность от происходящего в Белоруссии».

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