Рим, , 19:48 — REGNUM На саммите лидеров стран — членов ЕС в Брюсселе «решается вопрос о будущем Италии и всего Евросоюза», написал в своем блоге в Twitter в пятницу, 17 июля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Для Италии «крайне важно» получить средства вновь созданных фондов ЕС, отметил он.

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17−18 июля 2020 года лидеры стран ЕС в очередной (третий) раз пробуют договориться о создании общих фондов поддержки экономик, пострадавших от пандемии. В мае и июне решение не было принято из-за позиции лидеров нескольких стран (прежде всего Нидерландов и Австрии), которые заявили о нежелании брать на себя «чужие долги».

По данным осведомленных источников, лидерам стран — членов ЕС пока не удалось прийти к компромиссу, против решения о создании «Фонда восстановления» выступает прежде всего премьер Нидерландов Марк Рютте.