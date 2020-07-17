Москва, , 19:41 — REGNUM Переговоры провели заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и посол Эквадора в РФ Хулио Прадо Эспиноса, сообщили 17 июля в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

Встреча в Москве была приурочена к завершению дипломатической миссии Эспиносы в России. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и отъезд эквадорского дипломата.

«С.А.Рябков поблагодарил Х. Прадо за большой личный вклад в укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между двумя странами и пожелал ему дальнейших успехов», — сообщили в МИД РФ.