Минск, , 19:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран не существуют долго. Об этом он сказал председателю правительства России Михаилу Мишустину на встрече в Минске.

«Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что времена нынче изменились и сегодня «невозможно, как в Средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100−150 лет».

«Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России… Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», — заявил Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко уже неоднократно заявлял, что во что бы то ни стало отстоит суверенитет Белоруссии и не даст «предать, сломать и уничтожить» республику. Также Лукашенко подчеркивал, что он не может пойти на «растворение» суверенитета Белоруссии в России, так как белорусы его «съедят» в течение года после принятия такого решения.