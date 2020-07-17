Луганск, , 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.

Об этом сообщил Александр Мазейкин — офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР. По его словам, вакцинирование проводили в Харьковской области вирусологи из США.

Испытуемыми стали 15 человек, десять из которых — украинские военные, уже заражённые коронавирусом. Это было пробное вакцинирование, причём восемь человек из 15 вскоре перевели в отделение неотложной помощи. Трое находились на искусственной вентиляции лёгких.

Мазейкин «Врачи неотложки, борющиеся за жизнь пациентов, не могли оказать им необходимую помощь, так как не обладали информацией о составе введённых инъекций. В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих, скончались от осложнений, вызванных инфекцией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рядах ВСУ на текущий момент подтверждено 130 случаев COVID-19, пять из заражённых умерли.

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