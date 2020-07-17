Подгорица, , 19:19 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Центром гражданского образования (CCE) и Фондом Фридриха Эберта (FES), 42% граждан считают, что Черногория идет по неверному пути.

Что касается доверия институтам, то больше всего доверяют системе здравоохранения и образования, а 41% респондентов настаивают на том, что в Черногории нет честных и справедливых выборов.

Исследование показало, что уровень удовлетворенности жизнью, измеренный по шкале от 1 до 10, в среднем составляет 5,66, то есть на границе между удовлетворенностью и неудовлетворенностью.

«Когда дело доходит до доверия к учреждениям, они больше всего доверяют системе здравоохранения и образования, а также церкви и армии. С другой стороны, наименьшее доверие уделяется политическим партиям, парламенту и профсоюзам», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что неправительственные организации имеют высокий рейтинг, что намного выше некоторых ключевых институтов, что указывает на кризис представительной демократии и легитимности самих институтов.

Подавляющее большинство граждан описывают нынешнюю атмосферу в черногорском обществе как политически напряженную.