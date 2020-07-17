Москва, , 19:08 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И провели телефонные переговоры, сообщает 17 июля пресс-служба МИД России.

Глава МИД РФ рассказал министру иностранных дел КНР о ходе переговоров России и США по вопросам контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности.

«Сергей Лавров информировал коллегу о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сергей Лавров и Ван И обсудили ряд актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, в том числе предстоящий саммит государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН, вопросы глобальной безопасности, обстановку в различных регионах мира, а также интеграционные процессы на евразийском континенте.

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