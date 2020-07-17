Москва, , 18:54 — REGNUM Переговоры между Россией и Катаром состоялись 17 июля на уровне глав МИД, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его катарский коллега Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани обменялись мнениями по вопросам двусторонних, а также геополитических отношений.

Обе стороны договорились продолжать сотрудничество, в частности, касающееся развития «деловой кооперации и культурно-гуманитарных связей, на основе ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей».

Напомним, год с небольшим назад в Душанбе состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В этом году главы государств провели телефонные переговоры в конце мая.

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