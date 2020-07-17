Москва, , 18:46 — REGNUM В связи с приходом в Россию гигантского оператор услуг такси из Китая — DiDi в Госдуме настаивают на введении протекционистских мер.

Такси DiDi Didiglobal.com

«Очевидно, что в России DiDi будет жесточайше демпинговать — выжигать поляну от конкурентов. Ресурсов у китайских бизнесменов для этого достаточно. У DiDi в Китае больше 400 миллионов клиентов, финансовая база позволяет снижать цены ниже любого вменяемого порога. Они откусят очень большой кусок рынка, даже несмотря на наличие такого конкурента, как ЯндексТакси. Может быть, слишком большой», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Кроме того, опасается он, иностранная компания такого масштаба получит персональные данные десятков миллионов российских граждан, причем в привязке к их перемещениям, адресам и платежным данным.

«Подобного еще не было в России, и перспектива очень настораживает. Это гораздо серьезнее, чем зарубежные социальные сети или мессенджеры», — указал парламентарий.

Он отметил, что Uber в свое время и близко не подошел к тем количественным показателям, которые может получить в России DiDi, к тому же потом Uber был поглощен Яндексом, а Яндекс с недавних пор добропорядочная российская компания (уже не голландская), которая не переедет в другую страну.

«Сейчас таксисты в России жалуются, что им приходится работать по 12−18 часов в сутки. Думаю, если вторжение DiDi удастся, им придется перейти на 24-часовой рабочий день. С соответствующими последствиями для качества услуг и безопасности», — обеспокоен Горелкин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о такси и агрегаторах такси, его текст до сих пор не согласован ко второму чтению.

Китайский агрегатор такси DiDi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в ближайшие недели сервис заработает в Казани, а в сентябре-декабре его могут запустить в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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